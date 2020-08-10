Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском "Ньоне" прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Стоит отметить, что греческий ПАОК сыграет с турецким "Бешикташем", а голландский АЗ встретится с чешской "Викторией Пльзень".
Полностью итоги жеребьевки выглядят так:
Путь чемпионов:
"Флориана" (Мальта)/ЧФР (Румыния) — "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Ки Клаксвик" (Фареры)/"Слован" (Словакия)
"Селтик" (Шотландия)/"Рейкьявик" (Исландия) — "Ференцварош" (Венгрия)/"Юргорден" (Швеция)
"Флора" (Эстония)/"Судува" (Литва) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)/"Рига" (Латвия)
"Легия" (Польша)/"Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия) — "Арарат-Армения" (Армения)/"Омония" (Кипр)
"Целье" (Словения)/"Дандолк" (Ирландия) — "Мольде" (Норвегия)/"КуПС" (Финляндия)
"Будучность" (Черногория)/"Лудогорец" (Болгария)/"Мидтъюлланд" (Дания)
"Динамо-Брест" (Беларусь)/"Астана" (Казахстан) — "Коннас Куэй" (Уэльс)/"Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Карабах" (Азербайджан)/"Силекс" (Северная Македония) — "Шериф" (Молдавия)/"Фола" (Люксембург)
"Динамо" Тбилиси (Грузия)/"Тирана" (Албания) — "Црвена Звезда" (Сербия)/"Европа" (Гибралтар)
Путь представителей лиг:
АЗ (Нидерланды) — "Виктория Пльзень" (Чехия)
ПАОК (Греция) — "Бешикташ" (Турция)
"Локомотива" (Хорватия) — "Рапид" (Австрия)
Матчи состоятся 25 и 26 августа. Победители пройдут в третий раунд квалификации, проигравшие сыграют в третьем отборочному раунде Лиги Европы.
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