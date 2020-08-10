Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Теги паокбешикташазвиктория плзень

Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском "Ньоне" прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021. 

Стоит отметить, что греческий ПАОК сыграет с турецким "Бешикташем", а голландский АЗ встретится с чешской "Викторией Пльзень".

Полностью итоги жеребьевки выглядят так:

Путь чемпионов:

"Флориана" (Мальта)/ЧФР (Румыния) — "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Ки Клаксвик" (Фареры)/"Слован" (Словакия)
"Селтик" (Шотландия)/"Рейкьявик" (Исландия) — "Ференцварош" (Венгрия)/"Юргорден" (Швеция)
"Флора" (Эстония)/"Судува" (Литва) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)/"Рига" (Латвия)
"Легия" (Польша)/"Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия) — "Арарат-Армения" (Армения)/"Омония" (Кипр)
"Целье" (Словения)/"Дандолк" (Ирландия) — "Мольде" (Норвегия)/"КуПС" (Финляндия)
"Будучность" (Черногория)/"Лудогорец" (Болгария)/"Мидтъюлланд" (Дания)
"Динамо-Брест" (Беларусь)/"Астана" (Казахстан) — "Коннас Куэй" (Уэльс)/"Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Карабах" (Азербайджан)/"Силекс" (Северная Македония) — "Шериф" (Молдавия)/"Фола" (Люксембург)
"Динамо" Тбилиси (Грузия)/"Тирана" (Албания) — "Црвена Звезда" (Сербия)/"Европа" (Гибралтар)

Путь представителей лиг:

АЗ (Нидерланды) — "Виктория Пльзень" (Чехия)
ПАОК (Греция) — "Бешикташ" (Турция)
"Локомотива" (Хорватия) — "Рапид" (Австрия)

Матчи состоятся 25 и 26 августа. Победители пройдут в третий раунд квалификации, проигравшие сыграют в третьем отборочному раунде Лиги Европы.

Не пропустите: УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Криштиану Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Криштиану Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов