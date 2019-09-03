Состоялось представление эмблемы ЧМ-2022

Сегодня, 3 сентября в Москве состоялось представление логотипа Чемпионата Мира-2022.

It's official...here is the FIFA World Cup Qatar 2022™ emblem #seeyouin2022 pic.twitter.com/DuIL51Z9gd — Road to 2022 (@roadto2022) 3 сентября 2019 г.

Напомним, что следующий мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября 2022 по 18 декабря 2022 года.

Россия являлась хозяйкой ЧМ-2018. Российская команда смогла дойти до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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