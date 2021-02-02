Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"

Хавбек "Фенербахче" Месут Озил впервые появился на поле в составе нового клуба. Это случилось в матче 23-го тура турецкой Суперлиги против "Хатайспора" (2:1).

На 76-й минуте встречи 32-летний немец форварда Маме Тиама.

Напомним, Озил перешел в "Фенербахче" в январе после расторжения контракта с "Арсеналом".

"Хатайспор" — "Фенербахче" — 1:2 (0:1)