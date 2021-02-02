Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"
Хавбек "Фенербахче" Месут Озил впервые появился на поле в составе нового клуба. Это случилось в матче 23-го тура турецкой Суперлиги против "Хатайспора" (2:1).
На 76-й минуте встречи 32-летний немец форварда Маме Тиама.
Напомним, Озил перешел в "Фенербахче" в январе после расторжения контракта с "Арсеналом".
"Хатайспор" — "Фенербахче" — 1:2 (0:1)
Голы: Тиам, 26 (0:1). Биллонг, в свои ворота, 88 (0:2). Бупедза, 90 (1:2).
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|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24