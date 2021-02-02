Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"

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Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"Хавбек "Фенербахче" Месут Озил впервые появился на поле в составе нового клуба. Это случилось в матче 23-го тура турецкой Суперлиги против "Хатайспора" (2:1).

На 76-й минуте встречи 32-летний немец форварда Маме Тиама

Напомним, Озил перешел в "Фенербахче" в январе после расторжения контракта с "Арсеналом".

"Хатайспор" — "Фенербахче" — 1:2 (0:1)

Голы: Тиам, 26 (0:1). Биллонг, в свои ворота, 88 (0:2). Бупедза, 90 (1:2).

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