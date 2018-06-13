Состояние Салаха перед ЧМ-2018: появились новые подробности

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Состояние Салаха перед ЧМ-2018: появились новые подробности
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает твиттер египетской национальной команде.

На сегодняшней тренировке, которая прошла на "Ахмат-Арене", футболист занимался без ограничений и наравне с остальными игроками.

Впрочем, участие 25-летнего Салаха в дебютном матче Чемпионата Мира-2018 против Уругвая по-прежнему находится под вопросом. Но форвард точно сможет сыграть в следующем матче с Россией.

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