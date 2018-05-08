Состояние здоровья бывшего игрока "Зенита" продолжает ухудшаться
Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен потерял способность разговаривать из-за бокового амиотрофического склероза.
"Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза. Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это", - приводят слова друга Риксена Винсента де Вриса российские СМИ.
Напомним, что 41-летний Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы.
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