Состояние здоровья бывшего игрока "Зенита" продолжает ухудшаться

Теги зенит санкт-петербургфернандо риксен

Состояние здоровья бывшего игрока "Зенита" продолжает ухудшаться

Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен потерял способность разговаривать из-за бокового амиотрофического склероза.

"Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза. Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это", - приводят слова друга Риксена Винсента де Вриса российские СМИ.

Напомним, что 41-летний Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы.

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