Сотни миллионов: "Бавария" заключила выгодный контракт с автоконцерном



Мюнхенская "Бавария" заключила новый спонсорский контракт с автоконцерном Audi, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

По условия контракта "Бавария" получит 500 миллионов евро до 2029 года.

Audi и мюнхенцы сотрудничают уже 17 лет.

"Я очень рад досрочному продлению нашего партнерства с Audi. Для "Баварии" это соглашение является важным стратегическим шагом в будущее. На сегодняшний день "Бавария" и Audi работают вместе уже более полутора десятка лет. Это серьезная работа, которая приносит дивиденды обеим сторонам", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

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