Сотни миллионов: "Бавария" заключила выгодный контракт с автоконцерном
Мюнхенская "Бавария" заключила новый спонсорский контракт с автоконцерном Audi, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
По условия контракта "Бавария" получит 500 миллионов евро до 2029 года.
Audi и мюнхенцы сотрудничают уже 17 лет.
"Я очень рад досрочному продлению нашего партнерства с Audi. Для "Баварии" это соглашение является важным стратегическим шагом в будущее. На сегодняшний день "Бавария" и Audi работают вместе уже более полутора десятка лет. Это серьезная работа, которая приносит дивиденды обеим сторонам", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12