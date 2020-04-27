Сотни миллионов: "Реалу" и "Барселоне" грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса

3 Теги реал мадридбарселона

Сотни миллионов: "Реалу" и "Барселоне" грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса

"Реал" и "Барселона" могут потерять по 300-400 миллионов евро из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией китайского коронавируса, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, клубы потеряют более 50 миллионов евро только из-за не проданных билетов на матчи, которые не состоятся или пройдут без зрителей. Если сезон не будет доигран, то клубы не досчитаются огромных сумм из-за потерь по спонсорским контрактам. 

Общая сумма потерь испанского футбола составит до 1,9 миллиардов евро, если весь следующий сезон пройдет без зрителей.

Не пропустите: "Барселона" готова продать почти всех игроков основного состава. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Восстановят... Барсе проще... В ее составе лучший игрок мира... На него пойдут на все стадионах мира... Пяток товарняков и бабки потекут... На реал ради реала не пойдут... На кого там смотреть??..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Опять ты всё напутал ... Лучший играет в Юве ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Барса и без эпидемий теряла деньги впустую!Это все Лео!

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