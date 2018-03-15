Сотня Месси, шок в Манчестере и другие итоги 1/8 финала Лиги Чемпионов

Редакция SoccerNews подводит главные итоги стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Cотня Месси и перегоревший Куртуа

Пожалуй, центральным событием 1/8 финала Лиги Чемпионов было уже классическое каталонско-лондонское противостояние, в рамках которого сражались "Барселона" и "Челси". Первый матч на "Стэмфорд Бридж" завершился вничью 1:1. Обе команды сыграли максимально осторожно и в общем-то все шло к тому, что побеждать должны были "пенсионеры", но в один момент все перечеркнула жуткая ошибка Кристенсена, которая и привела к голу Лионеля Месси.

В ответном поединке специалисты в большинстве своем сходились во мнении, что лондонцам на "Камп Ноу" ловить нечего. Это же подтверждали и букмекерские конторы. Действительно, по счету так и получилось - "Барса" разгромила "Челси". Но цифры на табло не отображают происходящего на футбольном поле. Антонио Конте на этот раз вынужден был играть посмелее, поэтому со старта выпустил Оливье Жиру. Как оказалось, решение было провальным – француз перегорел. Так же, как и перегорел Тибо Куртуа: уже в самом дебюте поединка бельгийский страж ворот пропустил гол с нулевого угла себе "в домик".

Уже на 20-й минуте первого тайма лондонцы допустили детскую ошибку, которая привела к голу Усмана Дембеле. После 2:0 "Барса" стала играть по счету. "Челси" пытался вернуть интригу в игру, но в тот вечер все складывалось не в пользу "синих". Плохая реализация голевых моментов, чудовищные ошибки в обороне и потрясающая эффективность каталонцев – все это привело к тому, что еще за пол часа до финального свистка Лео Месси оформил дубль и таким образом стал вторым в истории футболистом после Криштиану Роналду, который достиг отметки в 100 голов в самом престижном еврокубковом турнире.

Опыт бьет задор и молодость

Пожалуй, самым драматичным противостоянием в 1/8 финала Лиги Чемпионов стала схватка "Ювентуса" и "Тоттенхэма". Оба матча, безусловно, войдут в историю еврокубков. Первый поединок в Турине удивил своим ничейным исходом, а еще большей неожиданностью стал сам ход событий итальянской встречи. Ведь еще в первом тайме домашней игры "старая синьора" фактически могла убить интригу, но Игуаин не реализовал пенальти, а уже во второй 45-ти минутке на поле доминировали "шпоры" и в итоге увезли приятную для себя результативную ничью – 2:2.

Матч на "Уэмбли" не сулил ничего хорошего для итальянского чемпиона. Вдохновленные лондонцы с первых же минут бросились в бой и растранжирив несколько стопроцентных моментов все же еще к перерыву вышли вперед. Казалось, во втором тайме подопечные Маурисио Почеттино должны были дожать "Юве", но как только "лилейно-белые" выключились на несколько эпизодов из игры, туринцы их тут же подловили. Выстрелил аргентинский дуэт Дибала – Игуаин, который к течение всего трех минут перевернул все с ног на голову и тем самым поверг в шок 90-тысяную публику на главном английском стадионе.

У "Тоттенхэма" было еще достаточно времени, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм, но "Юве" как классическая итальянская команда на опыте достояла до конца и в итоге спустила с небес на землю очень драйвового, интересного, задорного, но все еще малоопытного еврокубкового бойца.

Шок на "Олд Траффорд"

То, что произошло на "Олд Траффорд" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и смешно, и грустно одновременно. "Манчестер Юнайтед" в родных стенах был выбит "Севильей", которая, мягко говоря, переживает свои не самые лучшие времена. "Красные дьяволы" наконец по-настоящему стали заложниками так называемого моуриньювского автобуса футбола. Еще несколько дней назад в принципиальном поединке с "Ливерпулем" данная тактика принесла свои плоды, но с андалузцами это не прокатило.

Счет 0:0 после первой встречи – всегда очень неоднозначный. С одной стороны, для гостей хорошо, что не проиграли, но с другой – им обязательно нужно выигрывать дома. Надо отдать должное подопечным Монтеллы. Они очень быстро освоились на чужом поле и не боялись искать свое счастье впереди. А когда наступила кульминационная часть игры, нервы оказались крепче у испанского клуба. Потрясающе сработала замена Бен-Йеддера: тунисскому нападающему понадобилось всего шесть минут, чтобы оформить дубль и повергнуть в шок Театр Мечты. В агонии "Юнайтед" сумел отквитать один мяч, но поезд к тому времени уже ушел.

Традиционный вылет ПСЖ

Результат первого матча не сулил ничего хорошего для ПСЖ. Команда достойно выглядела на "Сантьяго Бернабеу" и тем не менее проиграла со счетом 3:1. Естественно, для парижан еще не все было потеряно, но шансы сократились в разы, как только стало известно, что в ответном поединке не сыграет Неймар.

Деморализованы потерей своей главной звезды, подопечные Унаи Эмери ничего не смогли противопоставить Роанлду и Ко у себя дома. "Реал" забил первым, после чего красную карточку схлопотал Веррати, чем окончательно оборвал и без того тонкую нить интриги. "Галктикос" позволили забить парижанам в меньшинстве, но все же победу оставили за собой. 5:2 – итоговый результат громкой вывески и дежурная еврокубковая капитуляция французского монополиста.

"Рома" на ободах заехала в четвертьфинал

После финального свистка ответного матча с "Шахтером" "Рома радовалась так, как будто бы выиграла Лигу Чемпионов. Действительно, римлянам есть чему радоваться. С такой игрой дойти до четвертьфинала – это само по себе большой успех. Первый матч в Харькове оставил неплохие шансы на проход "джилларосси". Вспоминая события того поединка, "волкам", действительно", очень повезло проиграть всего в один мяч. Поблагодарить за это они должны своего потрясающего кипера Алиссона и Факундо Феррейру, который каким-то невероятным образом не забил в пустые ворота уже в компенсированное время встречи.

"Шахтер" неплохо провел и весь второй поединок, но исход дуэли решило исполнительское мастерство Строотмана и Джеко: первый застал оборонцев "горняков" врасплох, отдав классную передачу на выход один в один боснийцу, и тот без проблем протолкнул мяч между ног у Пятова.

Как правило, когда "Шахтер" пропускает первым, он проигрывает. Не стал исключением и римский матч. "Рома" до конца второго тайма окопалась в собственной штрафной и вылезла оттуда только тогда, когда прозвучал финальный свисток.

"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Бавария" не напрягались

К сожалению, малоинтересными вышли три остальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов. Слишком большим оказался разрыв между командами в классе. Речь идет об матчах с участием "Манчестер Сити", "Баварии" и "Ливерпуля", в которых вся интрига была убита еще после первой схватки. "Горожане" позволили себе сыграть резервным составом после того, как разгромили "Базель на выезде и таким образом предоставили возможность швейцарцам громко хлопнуть дверью, чем они собственно и воспользовались, триумфовав на "Этихаде" со счетом 2:1.

"Ливерпуль" в отличие от своих коллег по английскому дивизиону, на ответный матч с "Порту" выставил всего лишь полурезервный состав. Этого вполне хватило, чтобы не проиграть "драконам". Более того, мерсисайдцы были ближе к победе, но просто выдающийся матч провел кипер португальцев Икер Касильяс, которого "Энфилд" в концовке встречи наградил овациями.

"Бешикташ" вылетел еще даже быстрее, чем "Базель" и "Порту". Все стало предельно ясно после того, как удаление схлопотал Домагой Вида уже в самом дебюте мюнхенского поединка. В итоге 5:0 на "Альянц Арене" и 3:1 в Стамбуле - в пользу немецкого монополиста и единственное, что пока непонятно, так это действительный уровень сегодняшней "Баварии".

Богдан Архипенко

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