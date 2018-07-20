Сотрудницы отеля расплакались, когда прощались со сборной Франции

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Сотрудницы отеля расплакались, когда прощались со сборной ФранцииСотрудницы отеля из подмосковной Истры, где во время Чемпионата Мира располагалась сборная Франции, расплакались, когда прощались с игроками "трехцветных".

Напомним, Зидан не возглавит сборную Франции. | soccernews.ru

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