Сотрудницы отеля расплакались, когда прощались со сборной Франции

Сотрудницы отеля из подмосковной Истры, где во время Чемпионата Мира располагалась сборная Франции, расплакались, когда прощались с игроками "трехцветных".

Les russes qui pleurent parce qu'on s'en va❤ pic.twitter.com/nAuYLDoy2h — Tom Jr⭐⭐ (@tom_10_psg) 18 июля 2018 г.

Напомним, Зидан не возглавит сборную Франции. | soccernews.ru