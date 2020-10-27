Сотрудник "Ахмата", избивший судью, может избежать наказания
Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова, может избежать наказания за то, что избил судью Богдана Головко после окончания матча молодежного первенства России между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком", сообщает Telegram-канал Baza.
По сведениям источника, Сайд-Хусейн является сотрудником взрослой команды "Ахмата" и не имеет отношения к молодежной команде. Таким образом, с юридической точки зрения Алханов присутствовал на матче в качестве болельщика, поэтому КДК РФС не имеет право его наказать. Запретить Алханову посещать матчи можно лишь через полицию и суд, что маловероятно.
Напомним, что нападение на Головко произошло после того, как он удалил одного из футболистов "Ахмата".
Не пропустите: Избитый в Грозном судья Головко дал первый комментарий о произошедшем. | http://soccernews.ru
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