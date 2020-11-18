Сотрудник "Барселоны": "Мы расстроились, что Месси не ушел из клуба"

Не названный сотрудник "Барселоны", работающий в офисе клуба, сообщил, что он и его коллеги очень расстроились из-за того, что аргентинский нападающий Лионель Месси не ушел из команды в минувшее трансферное окно.

"Мы были очень расстроены из-за того, что Месси остался. Мы знали, что из-за этого последуют сокращения сотрудников, чтобы клуб мог продолжать платить Лео зарплату. Я люблю Месси, ценю его вклад в успехи "Барселоны", но свою семью я люблю больше", - приводит слова сотрудника FourFourTwo.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону", но клуб отказался бесплатно расторгать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.

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