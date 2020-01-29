Сотрудник Black Star требовал крупную сумму у Смолова за участие в рекламе вместе с Месси
Представитель компании Black Star потребовал восемь миллионов евро у нападающего "Локомотива" Федора Смолова за участие в рекламном ролике Lay's вместе с аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает Telegram-канал Baza.
По сведениям источника, изначально сняться в рекламе предложили вратарю ЦСКА Игорю Акинфеева, но он отказался. После этого предложение поступило Смолову, с которым встретился рекламный агент компании Global Star, входящей в Black Star.
В ходе переговоров агент сообщил Смолову, что ему нужно потребовать гонорар в размере 23 миллионов рублей. При этом, восемь миллионов из этой суммы агент требовал отдать ему, называя это комиссией. Впрочем, представитель футболиста отказался от данного предложения.
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