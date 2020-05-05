Сотрудник и футболист гладбахской "Боруссии" заразились коронавируом

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Сотрудник и футболист гладбахской "Боруссии" заразились коронавируом

В менхенгладбахской "Боруссии" выявлено два положительных теста на коронавирус. Об этом информирует Rheinische Post.

Имена заразившихся пока не оглашаются, однако известно, что один из больных - футболист, второй - сотрудник клуба. Оба заразившихся отправлены в карантин, остальные игроки команды продолжают тренировки с соблюдением правил безопасности.

Ранее сообщалось, что 10 человек из немецких клубов сдали положительный тест на коронавирус.

Розыгрыш чемпионата Германии приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

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