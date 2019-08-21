Сотрудник ПСЖ оскорбил Неймара
Сотрудник ПСЖ оскорбил форварда команды Неймара недалеко от стадиона. Об этом сообщает L’Équipe.
Сотрудник назвал бразильца корыстным, так как считает, что футболист хочет перейти в "Барселону" из-за денег.
В текущем сезоне 27-летний нападающий еще не за ПСЖ.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Реал" и "Барселона". ПСЖ надеется отдать бразильца в мадридский клуб.
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