Сотрудник ПСЖ оскорбил Неймара

Сотрудник ПСЖ оскорбил форварда команды Неймара недалеко от стадиона. Об этом сообщает L’Équipe.

Сотрудник назвал бразильца корыстным, так как считает, что футболист хочет перейти в "Барселону" из-за денег.

В текущем сезоне 27-летний нападающий еще не за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Реал" и "Барселона". ПСЖ надеется отдать бразильца в мадридский клуб.

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