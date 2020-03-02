Сотрудник РФС, возможно, заразил 24 человека в Москве коронавирусом

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Сотрудник РФС, возможно, заразил 24 человека в Москве коронавирусом

В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с заболевшим коронавирусом сотрудником РФС Давидом Беровым, сообщает RT.

По сведениям источника, еще 83 человека помещены на карантин. По всей Москве под наблюдением находятся 5,5 тысяч человек.

Напомним, что Беров недавно побывал в отпуске в Милане. По возвращении в Россию он почувствовал себя плохо, но его поместили не в отдельную, а в общую палату. 

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,да в Ухань же весь мире ездит каждый месяц...Хе-хе...

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