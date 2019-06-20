Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта



Специалист по работе с болельщиками "Уфы" Андрей Коленченко попал в больницу из-за травмы головы, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, у сотрудника башкирского клуба диагностирован перелом черепа и ушиб головного мозга. Эту травму он получил из-за своей любви к экстремальным видам спорта.

31-летний Коленченко работает в системе ФК "Уфа" практически с момента создания клуба.

В прошлом сезоне "Уфа" заняла 14 место и едва не вылетела в ФНЛ, но сумела обыграть "Томь" (2:0, 0:1) в стыковых матчах за место в РПЛ.

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