Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта

Теги уфа

Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта
Специалист по работе с болельщиками "Уфы" Андрей Коленченко попал в больницу из-за травмы головы, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, у сотрудника башкирского клуба диагностирован перелом черепа и ушиб головного мозга. Эту травму он получил из-за своей любви к экстремальным видам спорта.

31-летний Коленченко работает в системе ФК "Уфа" практически с момента создания клуба. 

В прошлом сезоне "Уфа" заняла 14 место и едва не вылетела в ФНЛ, но сумела обыграть "Томь" (2:0, 0:1) в стыковых матчах за место в РПЛ.

Не пропустите: "Зенит" обсуждает будущее Маркизио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов