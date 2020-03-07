Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Официальный сайт мэра Москвы сообщил о полном выздоровлении от коронавируса сотрудника РФС Давида Берова.

Мужчину выписали из столичной инфекционной клинической больницы, поскольку повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат.

Сам Беров, ранее опровергавший информацию о выздоровлении, подтвердил, что покинул стены медицинского учреждения.

Стоит отметить, что сотрудник РФС заразился коронавирусом во время поездки в Италию.

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