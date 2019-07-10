Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

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Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

Сотрудники "Барселоны" получили зарплату с опозданием в три дня, сообщает AS.

По сведениям издания, это произошло в связи с неопределённостью с трансфером нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Дело в том, что "Барса" не может заплатить за француза 120 миллионов евро отступных без гарантий от банков.

Изначально каталонский клуб планировал закрыть сделку на этой неделе, но возникшие трудности могут вынудить "сине-гранатовых" отложить покупку Гризманна на более поздний срок.

Не пропустите: Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" более чем в 120 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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