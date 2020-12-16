Сотрудникам "Спартака" выданы видеорегистраторы перед игрой с "Зенитом"

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, почему теперь все сотрудники клуба во время игр будут оснащены видеорегистраторами.

"Уже на ближайшем матче против "Зенита" наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Они походи на те, которыми пользуются стюарды и сотрудники полиции".

Очевидно, необходимость ношения камер связана с инцидентом в Сочи. Напомним, в перерыве матча "Сочи" – "Спартак" у главного тренера красно-белых Доменико Тедеско произошел конфликт с тренером соперника Дмитрием Бородиным.

"Я считаю это\у меру логичной. Камеры помогут быстрее разбираться в спорных ситуациях. А то бывает, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается", – передает слова Фетисова "СЭ"