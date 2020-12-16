Сотрудникам "Спартака" выданы видеорегистраторы перед игрой с "Зенитом"
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, почему теперь все сотрудники клуба во время игр будут оснащены видеорегистраторами.
"Уже на ближайшем матче против "Зенита" наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Они походи на те, которыми пользуются стюарды и сотрудники полиции".
Очевидно, необходимость ношения камер связана с инцидентом в Сочи. Напомним, в перерыве матча "Сочи" – "Спартак" у главного тренера красно-белых Доменико Тедеско произошел конфликт с тренером соперника Дмитрием Бородиным.
"Я считаю это\у меру логичной. Камеры помогут быстрее разбираться в спорных ситуациях. А то бывает, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается", – передает слова Фетисова "СЭ"
Читайте по теме: Тедеско сделал заявление касательно инцидента в матче с "Сочи" | http://soccernews.ru
главное
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание
-
Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"
-
Главные новости дня: 15 декабря
-
Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу
Лента новостей
-
Влашич заинтересовал скаутов Аталанты
-
Бывший нападающий "Ростова" Шомуродов стал отцом
-
Фил Невилл возглавил женскую Олимпийскую сборную Великобритании
-
Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет
-
Клуб из МЛС претендует на Алехандро Гомеса
-
Травмированный Соболев поддержал "Спартак" перед матчем с "Зенитом"
-
Сотрудникам "Спартака" выданы видеорегистраторы перед игрой с "Зенитом"
-
Буффон сыграл на ноль в Лиге Чемпионов в четырех разных десятилетиях
-
Азар вернулся к полноценным тренировкам
-
Жемалетдинова проверяли на допинг чаще всех в 2020 году
-
Билича уволили из "Вест Бромвича"
-
Мостовой поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака"
-
Названа сумма компенсации за увольнение Фавра
-
Иньеста перенес операцию
-
Стала известна зарплата Глушакова в "Химках". В "Спартаке" было в 27 раз больше
-
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Суд взыскал с Романа Павлюченко долги за коммуналку
-
Игрока ЦСКА угрожают забрать в армию Беларуси
-
"Арсенал" нацелился на игрока "Шахтера"