Сотрудники FIAT будут бастовать из-за перехода Роналду в "Ювентус"



Работники компании FIAT, являющейся спонсором "Ювентуса", недовольны переходом в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.

"Подобный трансфер недопустим в тот момент, когда сотрудники компании переживают сложные экономические времена, а FIAT тем временем тратит на покупку игрока сотни миллионов евро. Нам говорят, что у компании тяжелое финансовое состояние и в то же время в покупку футболиста инвестируются огромные деньги.

У нас один работодатель с Роналду и подобная разница в зарплатах просто немыслима. Вместо этого трансфера нужно было инвестировать в новые модели автомобилей, что обеспечило бы будущее тысяч людей, а не одного футболиста.

Мы считаем, что интересы работников должны быть для компании на первом месте, но оказалось, что это не так. Поэтому мы приняли решение о забастовке с 15 по 17 июля", - цитирует Football Italia заявление работников FIAT.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за 33-летнего Роналду 112 миллионов евро. А его зарплата за четыре года составит 124 миллиона евро.

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