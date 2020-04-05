Сотрудники "Манчестер Сити" не пойдут в отпуск на время карантина

"Манчестер Сити" не отправит в отпуск своих сотрудников на время карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Манчестер Сити" не намерен пользоваться схемой сохранения рабочих мест, предложенную правительством Великобритании. Мы намерены защитить своих сотрудников, их рабочие места и наш бизнес. При этом мы хотим поддержать общество в этот сложный период", - приводится заявление пресс-службы на сайте London Evening Standard.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" подвергся критике, так как отправил часть своих сотрудников в отпуск за счет государства.

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