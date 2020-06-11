Сотрудники Роспотребнадзора следили за тренировкой "Динамо"

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Сотрудники Роспотребнадзора следили за тренировкой "Динамо"

Вчера, 10 июня, игроки московского "Динамо" приступили к командным тренировкам.

Перед тем, как приступить к занятию, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Стоит отметить, что сотрудники Роспотребнадзора посетили тренировку бело-голубых, чтобы проследить, соблюдаются ли требования медицинского регламента РПЛ и санитарно-гигиенические нормы при организации тренировочного процесса.

Напомним, "Динамо" в первом матче после возобновления сезона РПЛ сыграет в рамках 23-го тура с "Краснодаром" 21 июня. 

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