Сотрудники Роспотребнадзора следили за тренировкой "Динамо"

Вчера, 10 июня, игроки московского "Динамо" приступили к командным тренировкам.

Перед тем, как приступить к занятию, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Стоит отметить, что сотрудники Роспотребнадзора посетили тренировку бело-голубых, чтобы проследить, соблюдаются ли требования медицинского регламента РПЛ и санитарно-гигиенические нормы при организации тренировочного процесса.

Напомним, "Динамо" в первом матче после возобновления сезона РПЛ сыграет в рамках 23-го тура с "Краснодаром" 21 июня.

Не пропустите: Экс-голкипер ЦСКА перебрался в минское "Динамо"| http://soccernews.ru