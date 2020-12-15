Сотрудников магазинов ПСЖ предупредили о предстоящем трансфере Месси

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Сотрудников магазинов ПСЖ предупредили о предстоящем трансфере Месси

Сотрудников фирменных магазинов "Пари Сен-Жермен" предупредили, что клуб подпишет французского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает журналист Робин Бейрнер в своем Twitter.

По сведениям источника, парижский клуб уже согласовал с аргентинцем условия личного контракта. Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Стоит отметить, что под 10-м номером Месси в ПСЖ играет бразилец Неймар.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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