Сотруднику ОМОНа повредили глаз в ходе драке с фанатами "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургкраснодар

Сотруднику ОМОНа повредили глаз в ходе драке с фанатами "Зенита"

Сотрудник ОМОНа пострадал в ходе драки с болельщиками "Зенита".

"По окончании игры вне чаши стадиона со стороны фанатов был брошен тяжелый предмет в сотрудников ОМОН. Один из бойцов получил повреждение и был направлен в травматологический пункт. Его жизни ничего не угрожает", - заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии.

По некоторым сведениям, болельщики бросили в бойца ОМОНа камень.

Напомним, что стычка произошла после матча 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1).

Читайте также: РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом. | http://soccernews.ru
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