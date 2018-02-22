Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения

Теги атлетик бильбаоспартак москва

Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения

"Атлетик" – "Спартак"

Стадион: "Сан-Мамес"

Начало матча: 23:05

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Московский "Спартак" после домашнего поражения от "Атлетика" постарается совершить чудо в Испании. Россиянам необходимо забивать как минимум трижды для того, чтобы иметь шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Пропускать противопоказано, так как каждый гол испанцев усложнит задачу.

Нельзя сказать, что "Атлетик" удивил в первой игре, скорее в этом плане отличилась оборона "Спартака". Ребров действовал неуверенно в воротах, линия обороны также постоянно допускала ошибки, из-за чего испанцы забили три гола, имея за матч четыре момента.

Москвичи были разгромлены за тайм, но потом собрались с силами и сумели отыграть один мяч. На большее же "Спартак" не хватило. В футболе бывали разные ситуации, однако вряд ли "Атлетик" на своем поле разбазарит такое преимущество. Россиянам просто необходимо не ударить в грязь лицом, в текущем сезоне "Спартак" уже выдавал массу противоречивых результатов, поэтому болельщикам наверняка хотелось бы, чтобы команда была заряжена на борьбу и достойно сыграла в Бильбао, даже если не получится отыграть текущую разницу мячей.

У "Атлетика" в отчетной игре может не сыграть ведущий форвард Ариц Адуриц, но баскам нет необходимости лезть в атаку, поэтому эта возможная потеря может оказаться несущественной.

Интересные факт противостояния:

"Атлетик" выиграл оба домашних матча против российских клубов (у "Торпедо" в 1973 году, а также у "Локомотива в 2012).

"Атлетик" добился восьми побед в последних девяти матчах Лиги Европы на своем поле.

"Спартак" выиграл в Испании только 4 игры из 14.

"Атлетик" выиграл в Европе все семь двухматчевых поединков, которые начинал с победы в гостях. "Спартаку" пока еще не удавалось  пройти дальше после поражения на своем поле.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Альварес, Эчейта, Лекуэ, Иттураспе, Рико, Гарсия, Уильямс, Адуриц.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Ханни, Промес, Адриано.

Прогноз на матч "Атлетик" – "Спартак":

"Спартак" способен выиграть у "Атлетика" в Испании, но вряд с нужным счётом. Баски – домашняя команда, которая славится хорошей игрой на родном "Сан-Мамесе", три мяча они на своем поле пропустить не должны. Наиболее же вероятным исходом является ничья.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетика" коэффициент 1.90, на ничью – 3.70, на "Спартак" – 4.30.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов