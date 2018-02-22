Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения
"Атлетик" – "Спартак"
Стадион: "Сан-Мамес"
Начало матча: 23:05
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Московский "Спартак" после домашнего поражения от "Атлетика" постарается совершить чудо в Испании. Россиянам необходимо забивать как минимум трижды для того, чтобы иметь шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Пропускать противопоказано, так как каждый гол испанцев усложнит задачу.
Нельзя сказать, что "Атлетик" удивил в первой игре, скорее в этом плане отличилась оборона "Спартака". Ребров действовал неуверенно в воротах, линия обороны также постоянно допускала ошибки, из-за чего испанцы забили три гола, имея за матч четыре момента.
Москвичи были разгромлены за тайм, но потом собрались с силами и сумели отыграть один мяч. На большее же "Спартак" не хватило. В футболе бывали разные ситуации, однако вряд ли "Атлетик" на своем поле разбазарит такое преимущество. Россиянам просто необходимо не ударить в грязь лицом, в текущем сезоне "Спартак" уже выдавал массу противоречивых результатов, поэтому болельщикам наверняка хотелось бы, чтобы команда была заряжена на борьбу и достойно сыграла в Бильбао, даже если не получится отыграть текущую разницу мячей.
У "Атлетика" в отчетной игре может не сыграть ведущий форвард Ариц Адуриц, но баскам нет необходимости лезть в атаку, поэтому эта возможная потеря может оказаться несущественной.
Интересные факт противостояния:
"Атлетик" выиграл оба домашних матча против российских клубов (у "Торпедо" в 1973 году, а также у "Локомотива в 2012).
"Атлетик" добился восьми побед в последних девяти матчах Лиги Европы на своем поле.
"Спартак" выиграл в Испании только 4 игры из 14.
"Атлетик" выиграл в Европе все семь двухматчевых поединков, которые начинал с победы в гостях. "Спартаку" пока еще не удавалось пройти дальше после поражения на своем поле.
Ориентировочные составы:
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Альварес, Эчейта, Лекуэ, Иттураспе, Рико, Гарсия, Уильямс, Адуриц.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов, Ханни, Промес, Адриано.
Прогноз на матч "Атлетик" – "Спартак":
"Спартак" способен выиграть у "Атлетика" в Испании, но вряд с нужным счётом. Баски – домашняя команда, которая славится хорошей игрой на родном "Сан-Мамесе", три мяча они на своем поле пропустить не должны. Наиболее же вероятным исходом является ничья.
Букмекеры предлагают на победу "Атлетика" коэффициент 1.90, на ничью – 3.70, на "Спартак" – 4.30.
Вячеслав Горбачев
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