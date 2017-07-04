Соу: "Постараюсь стать лучшим Самба в "Динамо"

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Соу: "Постараюсь стать лучшим Самба в "Динамо"Новичок "Динамо" Самба Соу рассказал о том, как он предпочитает действовать на поле. 

"Я футболист, который действует в силовой манере. В то же время я стараюсь действовать технично и показывать на поле все, что умею. Слышал, что в "Динамо" выступал мой однофамилец, который до этого играл в Англии. Знаю, что здесь был и игрок сборной Франции Матье Вальбуэна. Постараюсь стать лучшим Самба в "Динамо".

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