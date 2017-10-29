Соуза основной кандидат на смену Монтеллы

Бывший тренер "Фиорентины" Паулу Соуза в ближайшее время может возглавить "Милан", сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, португалец является основным претендентом на эту должность в случае отставки Монтеллы.

Напомним, что руководство "россонери" недовольно последними результатами команды.

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