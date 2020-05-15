"Совершенный нападающий": Месси дал высокую оценку Лаутаро

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об игровых качествах форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Он совершенный нападающий, его игра впечатляет. Лаутаро мощный, умеет забивать, у него хороший дриблинг, он умеет укрывать мяч. Не знаю, идут ли переговоры о его трансфере. Я, честно говоря, не в курсе. Посмотрим, что произойдёт в будущем", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барса" хочет купить Лаутаро грядущим летом, но не готова платить за него требуемые 111 миллионов евро.

Месси хорошо знаком с игроком "Интера" по совместным выступлениям за сборную Аргентины.

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