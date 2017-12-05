Совершить невероятное: "Бавария" попробует разгромить ПСЖ

"Бавария" – ПСЖ

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Самой громкой вывеской первого игрового дня заключительного тура группового раунда Лиги Чемпионов станет противостояние на потрясающей "Альянц Арене", где местная "Бавария" примет французский ПСЖ. К большому сожалению нейтральных болельщиков, глобально в этом матче ничего решаться не будет, так как обе команды уже давным-давно обеспечили себе место в плей-офф. Предстоящая встреча, в большей степени, будет важна для мюнхенского клуба. Подопечные Юппа Хайнкеса, хоть и мизерные, но все же имеют шансы на то, чтобы в итоге возглавить квартет "В". Правда, для этого нужно обыгрывать ребят Унаи Эмери, как минимум, с разницей в четыре мяча.

Виной тому фиаско баварцев на "Парк де Пренс", где тогда еще коллектив Карло Анчеллоти капитулировал со счетом 3:0. Статистика противостояний говорит не в пользу немецкого гранда, но все же самая крупная победа в их очных дуэлях остается за ними. Ровно 20 лет назад также на групповой стадии "Бавария" разгромила парижан со счетом 5:1.

ПСЖ в текущем сезоне просто неудержим. "Красно-синим" мало издеваться над оппонентами в Лиге 1, они тоже самое проделывают и в еврокубках. Больше всех от рук французов пострадал шотландский "Селтик", в двух поединках пропустивший 12 голов. "Бавария" без привычного блеска, но все же добивается успеха со своим старым новым тренером Хайнкесом, причем на всех фронтах. Не меняется только то, что мюнхенцы продолжают страдать от травм ведущих игроков. Продолжает лечится Мануэль Нойер, также в лазарете пребывает Арьен Роббен, Тьяго Алькантара и Хуан Бернат. У парижан больших кадровых проблем нет, а без Тьяго Мотты и Лукаса Моуры они вполне себе могут справляться.

Интересные факты противостояния "Баварии" и ПСЖ:

"Бавария" и ПСЖ выясняли между собой отношения только в Лиге чемпионов. В семи очных дуэлях зафиксировано пять побед парижан, при двух на счету у мюнхенцев.

При этом обе победы были добыты немецким чемпионов в двух последних домашних матчах со счетом 2:0 и 5:1.

Подопечные Унаи Эмери в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов пропустили всего один мяч, при этом забив наколотив в ворота соперников рекордные 24 гола. В то время, как на счету баварцев всего 10 забитых и целых пять пропущенных.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Толиссо, Видаль, Хамес, Коман, Мюллер, Левандовски

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва, Кюрзава, Рабьо, Верратти, Дракслер, Мбаппе, Неймар, Кавани

Прогноз на матч "Бавария" – ПСЖ:

В силу того, что поединок состоится на "Альянц Арене" небольшим фаворитом предстает "Бавария". Но в разгромную победу, как одних, так и других никак не верится. Скорее, ничья в упорной борьбе или минимальная победа одной из команд.

Также считают и букмекеры, о чем свидетельствует котировки: 2.4 – на победу мюнхенцев против 2.7 – на викторию парижан. Ничейный результат в среднем оценивается в 3.7.

Богдан Архипенко

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