Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
Беларусь – Нидерланды
Стадион: "Борисов Арена"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Сборная Нидерландов в предпоследнем туре отборочного раунда к чемпионату мира встретится с Беларусью. Голландцы последнее время очень нестабильно выступают, их главные звезды постарели, многие уже завершили карьеру. Новое поколение пока ожиданий не оправдывает. В составе оранжевых просто нет ярких исполнителей, которые могли бы решать исход каждой встречи. В этом плане можно сравнить голландцев и соседей бельгийцев, у которых выросло ярчайшее поколение игроков, где в каждой линии есть футболисты топового уровня. Сейчас Нидерландам очень далеко до Бельгии, они могут снова пропустить крупный турнир, так как попали в самую сложную группу, где им оказали достойную конкуренцию.
Нидерланды уже проиграли два матча французам, и один – болгарам, также сыграли вничью со Швецией, из-за чего на данный момент занимают лишь третье место в группе. В последнем туре голландцы должны будут бороться за место в стыках в очной дуэли со шведами, которых должна в том матче устроить и ничья.
Голландцы ужасно играют в гостях, обыграв только сборную Люксембурга, да и то только со счетом 3:1, но при этом и их сегодняшний соперник этот отборочный цикл проводит ужасно, занимая последнее место в группе. Беларусь деградирует, это признают лидеры сборной, сейчас команда не способна дать бой даже Люксембургу. Выиграть в этом отборочном цикле удалось только у сборной Болгарии.
Беларусь находится в плачевном состоянии, и пока никто не занимается решением проблем. В некотором роде есть схожесть с Нидерландами, только масштабы разные, никто не ждет, что Беларусь будет претендовать каждый год за выход на крупные турниры, для начала нужно бороться за каждое очко, показывать характер и стараться демонстрировать качественный футбол. Пока же команде приходится вести борьбу с футбольным карликом за предпоследнее место, и на данный момент все складывается не в ее пользу. Ничья в поединке будет сродни подвигу, хотя один Беларусь уже совершила, остановив Францию.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга голландцы выиграли у белорусов со счетом 4:1
Команды провели между собой семь очных встреч: пять побед у Нидерландов, две – у Беларуси (в 1995 и 2007 году).
Ориентировочные составы:
Беларусь: Черник, Сачивко, Филипенко, Сиваков, Риос, Бурко, Корзун, Игнатович, Баланович, Сорока, Сигневич.
Нидерланды: Силлессен, Блинд, Велтман, Де Врей, Худт, Вейналдум, Классен, Снейдер, Роббен, Депай, Янссен.
Прогноз на матч:
Осечка в игре с Беларусью будет стоить Нидерландам места в стыках, поэтому голландцы должны быть очень мотивированны. Хозяева поля в начале отборочного цикла сумели сыграть вничью с Францией, они постараются сыграть не хуже и оставить голландцев за бортом чемпионата мира, но все же вероятность такого развития событий очень маленькая.
Букмекеры предлагают на победу Нидерландов коэффициент 1.25, на ничью – 6.30, на Беларусь – 13.50.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Дания
|9
|19
|3
|Черногория
|9
|16
|4
|Румыния
|9
|12
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|9
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|9
|23
|2
|Шотландия
|9
|17
|3
|Словакия
|9
|15
|4
|Словения
|9
|14
|5
|Литва
|9
|6
|6
|Мальта
|9
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|8
|7
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|8
|16
|3
|Украина
|8
|14
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|8
|7
|6
|Косово
|8
|1