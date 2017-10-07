Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира

Беларусь – Нидерланды

Стадион: "Борисов Арена"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Сборная Нидерландов в предпоследнем туре отборочного раунда к чемпионату мира встретится с Беларусью. Голландцы последнее время очень нестабильно выступают, их главные звезды постарели, многие уже завершили карьеру. Новое поколение пока ожиданий не оправдывает. В составе оранжевых просто нет ярких исполнителей, которые могли бы решать исход каждой встречи. В этом плане можно сравнить голландцев и соседей бельгийцев, у которых выросло ярчайшее поколение игроков, где в каждой линии есть футболисты топового уровня. Сейчас Нидерландам очень далеко до Бельгии, они могут снова пропустить крупный турнир, так как попали в самую сложную группу, где им оказали достойную конкуренцию.

Нидерланды уже проиграли два матча французам, и один – болгарам, также сыграли вничью со Швецией, из-за чего на данный момент занимают лишь третье место в группе. В последнем туре голландцы должны будут бороться за место в стыках в очной дуэли со шведами, которых должна в том матче устроить и ничья.

Голландцы ужасно играют в гостях, обыграв только сборную Люксембурга, да и то только со счетом 3:1, но при этом и их сегодняшний соперник этот отборочный цикл проводит ужасно, занимая последнее место в группе. Беларусь деградирует, это признают лидеры сборной, сейчас команда не способна дать бой даже Люксембургу. Выиграть в этом отборочном цикле удалось только у сборной Болгарии.

Беларусь находится в плачевном состоянии, и пока никто не занимается решением проблем. В некотором роде есть схожесть с Нидерландами, только масштабы разные, никто не ждет, что Беларусь будет претендовать каждый год за выход на крупные турниры, для начала нужно бороться за каждое очко, показывать характер и стараться демонстрировать качественный футбол. Пока же команде приходится вести борьбу с футбольным карликом за предпоследнее место, и на данный момент все складывается не в ее пользу. Ничья в поединке будет сродни подвигу, хотя один Беларусь уже совершила, остановив Францию.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга голландцы выиграли у белорусов со счетом 4:1

Команды провели между собой семь очных встреч: пять побед у Нидерландов, две – у Беларуси (в 1995 и 2007 году).

Ориентировочные составы:

Беларусь: Черник, Сачивко, Филипенко, Сиваков, Риос, Бурко, Корзун, Игнатович, Баланович, Сорока, Сигневич.

Нидерланды: Силлессен, Блинд, Велтман, Де Врей, Худт, Вейналдум, Классен, Снейдер, Роббен, Депай, Янссен.

Прогноз на матч:

Осечка в игре с Беларусью будет стоить Нидерландам места в стыках, поэтому голландцы должны быть очень мотивированны. Хозяева поля в начале отборочного цикла сумели сыграть вничью с Францией, они постараются сыграть не хуже и оставить голландцев за бортом чемпионата мира, но все же вероятность такого развития событий очень маленькая.

Букмекеры предлагают на победу Нидерландов коэффициент 1.25, на ничью – 6.30, на Беларусь – 13.50.

Вячеслав Горбачев

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