Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"

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Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"

Совет английской Премьер-лиги дисквалифицировал владельца "Челси" Романа Абрамовича.

Сообщается, что российский бизнесмен отстранён от управления клубом.

Благодаря этому шагу АПЛ согласилась ослабить финансовые ограничения, коснувшиеся "синих" на этой неделе.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. В четверг британские власти ввели против него санкции. Теперь россиянин не сможет заработать на продаже клуба, поскольку его активы заморожены.

Не пропустите: Британское правительство будет полностью контролировать процесс продажи "Челси". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Игрушку отобрали... При Ельцине в России, ты - Барин , а там - холоп. Хе-хе...

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