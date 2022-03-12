Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"
Совет английской Премьер-лиги дисквалифицировал владельца "Челси" Романа Абрамовича.
Сообщается, что российский бизнесмен отстранён от управления клубом.
Благодаря этому шагу АПЛ согласилась ослабить финансовые ограничения, коснувшиеся "синих" на этой неделе.
Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. В четверг британские власти ввели против него санкции. Теперь россиянин не сможет заработать на продаже клуба, поскольку его активы заморожены.
Не пропустите: Британское правительство будет полностью контролировать процесс продажи "Челси". | http://soccernews.ru
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Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|20
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|27
|18