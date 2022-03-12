Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"

Совет английской Премьер-лиги дисквалифицировал владельца "Челси" Романа Абрамовича.

Сообщается, что российский бизнесмен отстранён от управления клубом.

Благодаря этому шагу АПЛ согласилась ослабить финансовые ограничения, коснувшиеся "синих" на этой неделе.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. В четверг британские власти ввели против него санкции. Теперь россиянин не сможет заработать на продаже клуба, поскольку его активы заморожены.

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