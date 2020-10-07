Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу
В "Барселоне" успешно завершился подсчет голосов, необходимых для вынесения вотума недоверия президенту клуба Жозепу Бартомеу, сообщает Marca.
Таким образом, в ближайшее время совет директоров "Барселоны" проведет голосование, по итогам которого определится судьба Бартомеу. За отставку президента должны проголосовать 66 процентов опрошенных.
Бартомеу стал всего третьим президентом "Барселоны" за всю историю клуба, которому был вынесен вотум недоверия. В двух предыдущих случаях, президенты предпочли сами уйти в отставку, не дожидаясь увольнения.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14