Совет директоров "Спартака" дал оценку выступлению фарм-клуба в ФНЛ

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Совет директоров "Спартака" дал оценку выступлению фарм-клуба в ФНЛ

Сегодня, 28 мая, совет директоров московского "Спартака" подвёл итоги сезона.

В частности, на заседании члены правления дали оценку выступлению фарм-клуба в ФНЛ.

"Итоги сезона для команды "Спартак-2" были признаны удовлетворительными. В частности, было отмечено, что тренерский штаб во главе с Виктором Булатовым сумел подготовить для выступления в первой команде ряд воспитанников клуба, которые неплохо проявили себя по ходу сезона", - говорится в официальном заявлении "красно-белых".

Отметим, что "Спартак-2" финишировал в ФНЛ на 14-м месте из 20 возможных.

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Комментарии

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Крош
Крош

Нет,ну точно они там под травой походу.

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