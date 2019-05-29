Совет директоров "Спартака" одобрил трансфер Комличенко

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко летом может перейти в московский "Спартак".

Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, совет директоров столичного клуба на вчерашнем заседании одобрил трансфер футболиста.

Теперь "красно-белые" будут вести предметные переговоры о приобретении 23-летнего форварда.

В текущем сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 32 матча и забил 28 голов. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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