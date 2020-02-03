Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что Совет Госдумы поддержал кандидатуру экс-тренера ЦСКА, а ныне депутата Валерия Газзаева, на пост председателя комитета по делам национальностей.

"Да, решение принято. Совет Думы поддержал", - цитирует Миронова ТАСС.

Утверждение Газзаева будет рассмотрено на пленарном заседании Госдумы 4 февраля.

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