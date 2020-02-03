Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Теги валерий газзаев

Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностейРуководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что Совет Госдумы поддержал кандидатуру экс-тренера ЦСКА, а ныне депутата Валерия Газзаева, на пост председателя комитета по делам национальностей.

"Да, решение принято. Совет Думы поддержал", - цитирует Миронова ТАСС.

Утверждение Газзаева будет рассмотрено на пленарном заседании Госдумы 4 февраля.

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