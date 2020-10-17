Советник Федуна назвал трёх игроков из РПЛ, которых могут купить европейские топ-клубы
Футбольный агент Франко Камоцци, являющийся советником владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал футболистов, выступающих в РПЛ, которые могут заинтересовать топ-клубы Европы.
"Мне кажется, что в ближайшем будущем РПЛ покинут такие игроки, как Джордан Ларссон и Роман Зобнин. Ещё, конечно, стоит отметить Николу Влашича. Мне кажется, в течение года эти футболисты вполне могут перейти в топ-клубы Европы", - цитирует Камоцци Metaratings.
Стоит отметить, что Зобнин и Ларссон выступают за "Спартак", а Влашич - за ЦСКА.
Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро, шведа – 4 миллиона, хорвата - 22 миллиона евро.
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