Советник Федуна прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к перуанцу Акино

Франко Камоцци, советник владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что московский клуб проявляет интерес к перуанскому полузащитнику "Леона" Педро Акино.

"Я знаю этого футболиста, он неплох, но я не думаю, что "Спартак" им действительно интересуется. Мне кажется, что на данном этапе такие вопросы лучше задавать мистеру Дмитрию Попову и главному тренеру команды", – приводит слова Камоцци "Евро-Футбол.Ру".

25-летний Акино выступает за "Леон" с 2018 года. Хавбек играет на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне Акино провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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