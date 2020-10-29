Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сделал заявление касательно избиения арбитра Богдана Головко после игры "Ахмат" - "Спартак" в молодежном первенстве.

"На заседании мы изучили все документы по игре. Саид-Хусейн Алханов (специалист службы безопасности "Ахмата" - примечание Soccernews.ru) нарушил санитарный регламент, провел на поле посторонних лиц и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

Также он провел на поле своего отца Хайдара Алханова, который ударил арбитра в пах, затем сзади ударил его по ногам и два раза толкнул в спину. После они вошли в судейскую комнату и в течение 20 минут выражались матом и угрожали здоровью и жизни арбитра и его семье. Всe это было установлено на заседании КДК.

Кроме того, мы узнали, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу "Ахмат", не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на игре он присутствовал в качестве зрителя", - заявил Григорьянц.

С 2005 по 2017 год Хайдар Алханов занимал должность вице-президента "Ахмата". В настоящее время он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросам физической культуры и спорта.

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