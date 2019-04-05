Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"

1 Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнтрансферы

Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"

Советник президента "Барселоны" Карлес Решак считает, что каталонскому клубу не стоит покупать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Я не стал бы подписывать Гризманна. Поезд проходит только один раз в жизни, если вы позволите ему уйти - значит, он ушёл", - цитирует Решака Sport.es.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" пыталась купить Гризманна, но футболист предпочёл остаться в "Атлетико".

Сейчас же француз готов перебраться на "Камп Ноу". "Сине-гранатовые" могут его приобрести за 120 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Атлетико": "Продадим Гризманна, если купим Месси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Совершенно верно!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Навас летом покинет "Реал"

Навас летом покинет "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 30 70
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 30 57
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Валенсия Валенсия 30 46
6 Севилья Севилья 30 46
7 Алавес Алавес 30 44
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис Бетис 30 40
11 Эйбар Эйбар 30 39
12 Леганес Леганес 30 39
13 Эспаньол Эспаньол 30 35
14 Жирона Жирона 30 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 30 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 30 29
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 30 24
20 Уэска Уэска 30 23
Полная таблица

топ-5 тегов