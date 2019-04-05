Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"

Советник президента "Барселоны" Карлес Решак считает, что каталонскому клубу не стоит покупать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Я не стал бы подписывать Гризманна. Поезд проходит только один раз в жизни, если вы позволите ему уйти - значит, он ушёл", - цитирует Решака Sport.es.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" пыталась купить Гризманна, но футболист предпочёл остаться в "Атлетико".

Сейчас же француз готов перебраться на "Камп Ноу". "Сине-гранатовые" могут его приобрести за 120 миллионов евро.

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