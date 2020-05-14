Советник президента "Барселоны" оценил шансы клуба вернуть Неймара
Советник президента "Барселоны" Карлес Решак считает, что шансы "сине-гранатовых" подписать форварда ПСЖ Неймара грядущим летом равны нулю.
"Анализируя нынешнюю ситуацию, я считаю, что возвращение Неймара невозможно. Думаю, он понял, какую роль для него играла "Барселона". Если он забивал здесь гол, это облетало весь мир несколько раз. В Париже его голы менее заметны", - цитирует Решака COPE.
28-летний Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Контракт бразильского нападающего с парижанами истекает по окончании сезона 2021/22.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
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