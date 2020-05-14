Советник президента "Барселоны" оценил шансы клуба вернуть Неймара

Советник президента "Барселоны" Карлес Решак считает, что шансы "сине-гранатовых" подписать форварда ПСЖ Неймара грядущим летом равны нулю.

"Анализируя нынешнюю ситуацию, я считаю, что возвращение Неймара невозможно. Думаю, он понял, какую роль для него играла "Барселона". Если он забивал здесь гол, это облетало весь мир несколько раз. В Париже его голы менее заметны", - цитирует Решака COPE.

28-летний Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Контракт бразильского нападающего с парижанами истекает по окончании сезона 2021/22.

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