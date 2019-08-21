Советник владельца "Фиорентины": "Рибери предлагали много денег в другом месте, но он выбрал нас"

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Советник владельца "Фиорентины": "Рибери предлагали много денег в другом месте, но он выбрал нас"

Советник владельца "Фиорентины" Рокко Комиссо Джо Бароне рассказал, что думает о подписании 36-летнего Рибери. Об этом сообщает Sky.

Напомним, сегодня, 21 августа, футболист стал игроком итальянского клуба. Его контракт рассчитан до 2021 года.

"Выбрать Флоренцию легко! Это город искусства и любви. Франк отлично говорит на итальянском, а его жена любит Флоренцию. Ему предлагали хорошее место в другом клубе, но он выбрал "Фиорентину", - сказал Бароне .

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Локомотив", "Спартак" и "Динамо".

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