Советник Заремы руководит трансферами в "Спартаке"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Советник супруги владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой - Франко Камоцци руководит спортивной деятельностью красно-белых, сообщает "Чемпионат".

"В данный момент Камоцци принимает участие во всех переговорах по потенциальным новичкам, а также много занимается академией. Трансферы невозможны без его одобрения.

После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход", ― сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свой источник.

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