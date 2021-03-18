"Советский спорт": "Гончаренко покинет ЦСКА"
Фото: Твиттер @pfc_cska
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко потеряет свой пост после поражения от "Зенита" в 23-м туре РПЛ (2:3).
По информации "Советского спорта", 43-летний специалист точно покидает московский клуб, а имя преемника назовут на неделе.
Руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении работы с Гончаренко. Ранее в СМИ была информация о том, что глава совета директоров ЦСКА Максим Орешкин в конце прошлого года настоял на том, чтобы Гончаренко продолжил тренировать команду, а сейчас изменил свою позицию.
Однако, источники заявляют о том, что еще в декабре Орешкин хотел расстаться с белорусским тренером. Но президент ЦСКА Евгения Гинера заблокировал отставку.
Гончаренко был выдан карт-бланш, который он не смог оправдать. Теперь судьба специалиста в клубе решена.
Напомним, Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016-го. Под его руководством "красно-синие" стали обладателями Суперкубока России, дважды были серебряными призерами РПЛ и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.
В текущем чемпионате ЦСКА после 23 туров занимает 3-е место в таблице и отстает от лидирующего "Зенита" на 8 очков.
Читать также: ЦСКА определился с будущим Гончаренко | http://soccernews.ru
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