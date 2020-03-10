Совладельцы "Спартака" Федун и Алекперов потеряли около 3 миллиардов долларов
Совладельцы "Лукойла" и "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун больше всех пострадали из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, передает Forbes.
На сегодняшний день, 10 марта, они потеряли $2,1 млрд и $904 млн соответственно. На данный момент их состояния оцениваются в $19,9 и $8,3 млрд.
Ранее Федун заявлял, что нынешний кризис существенно отразится на "Спартаке".
Напомним, Россия отказалась поддержать предложение стран ОПЕК, которые хотели уменьшить объем добычи нефти. В результате этого нефть опустилась ниже 46 долларов за баррель. Следом за этим российский рубль значительно подешевел относительно евро и доллара.
А еще: Федун рассказал, как кризис на рынке нефти повлияет на "Спартак"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18