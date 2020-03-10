Совладельцы "Спартака" Федун и Алекперов потеряли около 3 миллиардов долларов

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Совладельцы "Спартака" Федун и Алекперов потеряли около 3 миллиардов долларов

Совладельцы "Лукойла" и "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун больше всех пострадали из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, передает Forbes.

На сегодняшний день, 10 марта, они потеряли $2,1 млрд и $904 млн соответственно. На данный момент их состояния оцениваются в $19,9 и $8,3 млрд.

Ранее Федун заявлял, что нынешний кризис существенно отразится на "Спартаке".

Напомним, Россия отказалась поддержать предложение стран ОПЕК, которые хотели уменьшить объем добычи нефти. В результате этого нефть опустилась ниже 46 долларов за баррель. Следом за этим российский рубль значительно подешевел относительно евро и доллара.

А еще: Федун рассказал, как кризис на рынке нефти повлияет на "Спартак"| http://soccernews.ru
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