Совладельцы "Спартака" не планируют покупать "Истру"

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Совладельцы "Спартака" не планируют покупать "Истру"

Совладельцы московского "Спартака" не планируют покупать хорватскую "Истру", которая находится на грани банкротства.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", ранее появившаяся информация не соответствует действительности.

По сведениям издания, руководство "красно-белых" не заинтересовано в подобной сделке. | http://soccernews.ru

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