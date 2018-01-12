Совладельцы "Спартака" не планируют покупать "Истру"

Совладельцы московского "Спартака" не планируют покупать хорватскую "Истру", которая находится на грани банкротства.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", ранее появившаяся информация не соответствует действительности.

По сведениям издания, руководство "красно-белых" не заинтересовано в подобной сделке. | http://soccernews.ru