Совладелец "Спартака" покинет "Лукойл"
Президент "Лукойла" и совладелец "Спартака" Вагит Алекперов покинет свой пост и выйдет из совета директоров компании.
"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", – сообщил ТАСС заявление "Лукойла".
Ранее против Алекперова были введены санкции со стороны Великобритания.
Стоит отметить, что Алекперову принадлежит около 30 процентов "Спартака", а его сын Юсуф входит в совет директоров клуба.
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