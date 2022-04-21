Совладелец "Спартака" покинет "Лукойл"

Президент "Лукойла" и совладелец "Спартака" Вагит Алекперов покинет свой пост и выйдет из совета директоров компании.

"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", – сообщил ТАСС заявление "Лукойла".

Ранее против Алекперова были введены санкции со стороны Великобритания.

Стоит отметить, что Алекперову принадлежит около 30 процентов "Спартака", а его сын Юсуф входит в совет директоров клуба.

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