Совладелец "Вест Хэма" считает покупку Чичарито потенциально лучшим трансфером в истории клуба

Совладелец лондонского "Вест Хэма" Дэвид Салливан высоко оценил трансфер форварда сборной Мексики Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито.

"Думаю, Эрнандес потенциально лучший игрок, когда-либо купленный клубом. Нам повезло, что у него оставался год по контракту с "Байером". Это позволило нам начать переговоры. Два года назад мы очень хотели подписать Чичарито, но тогда, к сожалению, он выбрал немецкий клуб" - приводит слова Салливана Daily Mail.

Напомним, что "Вест Хэм" заплатил за мексиканского бомбардира 18 миллионов евро.

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