Совпадение? После трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худший

2 Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Совпадение? После трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худшийПосле трансфера португальского бомбардира Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус", первый выдал свой худший старт в чемпионате Испании, а второй - свой лучший в Серии А.

Так, после потери лидера своих атак "сливочные" набрали только 14 очков после 9 игр в Ла Лиге, забив в общей сложности 13 мячей. "Старая синьора" за те же 9 матчей набрала 25 зачетных баллов. При этом ворота соперников она поразила 19 раз (в 10 из них прямо поучаствовал Роналду).

Напомним, подруга Роналду резко сменила имидж. | soccernews.ru

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Комментарии

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хохол

Вахтанг, так про твоего батю тут и не ишут.

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Вахтанг

Ну педик тут явно не причём

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