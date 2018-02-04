Совсем как Месси: Аргентинский хавбек обыгрывает полкоманды и забивает

В матче 14-го тура чемпионата Аргентины "Ривер Плейт" обыграл "Олимпо" со счетом 2:0.

Дублем отметился полузащитник Игнасио Скокко. Особенно красивым получился его второй гол. Хавбек обыграл пятерых соперников и отправил мяч в пустые ворота.

Видео: Классный гол Скокко.

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