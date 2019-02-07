Совсем не слабый пол: девушка-арбитр дала отпор разгневанным футболистам
Матч бразильского штата Алагоана между "Масейо" и "Муричи" на линии обслуживала девушка-арбитр Ракель Феррейра, которой пришлось выдержать моральное давление со стороны разгневанных футболистов.
После одного из эпизодов футболисты "Муричи" пытались опротестовать решение Феррейры, но она осталась совершенно невозмутимой, несмотря на гневные крики нескольких мужчин.
После матча она рассказал, что во время обучения ее подготовили к подобным ситуациям.
Не пропустите: Футболист "Милана" назвал лучшего нападающего мира. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" определился с заменой Эриксену
-
Италия намерена провести чемпионат Европы: названа дата
-
"Ливерпуль" определился с трансферной целью на лето
-
Один из лидеров "Барселоны" назвал сроки возвращения в строй
-
Игрок "Зенита" ответил на предложение перейти в итальянский клуб
-
Совсем не слабый пол: девушка-арбитр дала отпор разгневанным футболистам
-
В Ла Лиге назвали лучшего игрока января
-
В "Вест Хэме" назвали сроки возвращения в строй Ярмоленко
-
1
Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании
-
Президент ПСЖ вошел в руководство УЕФА
-
"Реал" нацелился на одного из самых талантливых итальянских футболистов
-
3
Футболист "Милана" назвал лучшего нападающего мира
-
Один из лидеров "Ювентуса" отклонил выгодное предложение из Китая
-
В "Зените" рассказали о ходе восстановления травмированного основного футболиста
-
"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Реала"
-
Игрок "Спартака" оценил шансы команды на чемпионство
-
"Челси" рассматривает игрока из АПЛ в качестве замены Азару
-
Де Йонг рассказал, где он хочет завершить карьеру
-
Основной игрок "Реала" выбыл из строя на несколько недель
-
В "Кардиффе" прокомментировали ситуацию с оплатой за трансфер Салы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2