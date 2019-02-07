Совсем не слабый пол: девушка-арбитр дала отпор разгневанным футболистам

Теги ка маседо де кавалейрош

Совсем не слабый пол: девушка-арбитр дала отпор разгневанным футболистам

Матч бразильского штата Алагоана между "Масейо" и "Муричи" на линии обслуживала девушка-арбитр Ракель Феррейра, которой пришлось выдержать моральное давление со стороны разгневанных футболистов.

После одного из эпизодов футболисты "Муричи" пытались опротестовать решение Феррейры, но она осталась совершенно невозмутимой, несмотря на гневные крики нескольких мужчин.

После матча она рассказал, что во время обучения ее подготовили к подобным ситуациям.

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